Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gebze'de minibüsün takla attığı kazada 19 kişi yaralandı, görüntüler ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile Gebze-Harem hattındaki yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani manevra yaptığı, minibüsün takla attığı ve otomobilin savrulduğu anlar yer aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.

Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasında

Öte yandan, 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Günlerdir kayıptı! Hastane otoparkında kahreden manzara
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobil alev aldı! Yangını söndürmek 2 saat sürdü

Park halindeki elektrikli araç alev aldı! Söndürmek 2 saat sürdü
Tümer Metin, ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek bombayı patlattı

Tümer Metin, ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek bombayı patlattı
Trafikte tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

Kavga anı kamerada! Kamp sandalyesiyle dövdü
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı...
Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Eylem Tok'un avukatlarından tahliye talebi: Türkiye'ye dönmek için şart sundular18

Eylem Tok cephesinden sürpriz hamle: Türkiye'ye dönmek için şart sundu