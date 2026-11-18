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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektriklerin kesilmesi üzerine motosikletini iş yerine sokan berber, far ışığında müşterisinin tıraşını tamamladı.

Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde berberlik yapan Muhammet Sözbir, müşterisini tıraş ettiği sırada elektriklerin kesilmesiyle ilginç bir çözüm buldu. Müşterisinin mağdur olmaması için motosikletini iş yerine sokan Sözbir, farını açarak dükkanı aydınlattı. Sözbir, motosikletin far ışığından yararlanarak müşterisinin tıraşını tamamladı.

Yaşananları anlatan Muhammet Sözbir, "Elektrik kesintisi olmuştu. Müşterim mağdur olmasın diye motosikleti dükkanın içerisine aldım. Motosikletin farlarını açarak tıraşa devam ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı