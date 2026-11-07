Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gebze'de 2 şüpheli yakalandı, araçta 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze'de 2 şüpheli yakalandı, araçta 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Gebze'de 2 şüpheli yakalandı, araçta 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesinde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmasında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 6 bin 864 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan polis ekipleri, toplam 6 bin 864 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el konulurken, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Aksaray'da aracını ilana koyan ustaya 'sahte noter' tuzağı! 20 bin liralık oyunu son anda fark etti

Aracını ilana koydu, telefona 'noter' çıktı! Hepsini kaydetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Görüntüye tepki yağıyor!
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var17

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi