Kocaeli Gebze'de D-100'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli Gebze'de D-100'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Can Doğan idaresindeki 61 SS 444 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Anıl Can Doğan hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı