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Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde bulunan emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu Şeyhmuz Solhan (36) ile S.B. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyhmuz Solhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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