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Gebze'de tadilattaki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi

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Gebze'de tadilattaki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Gebze'de tadilattaki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tadilat yapılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında binanın son katındaki dairede bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Yılmaz Mahallesi 605. Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce yapılan kontrolde, binanın son katındaki dairede bulunan İhsan Günal'ın (73) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
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