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Rahatsızlanarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Oğuzcan Alma, Gebze'de toprağa verildi

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Rahatsızlanarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Oğuzcan Alma, Gebze'de toprağa verildi
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Balıkesir'de rahatsızlanan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Alma hayatını kaybetti. Alma'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Alma'nın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Alma'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Alma'nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Alma'nın cenazesi, askeri manga tarafından omuzlara alınarak araca taşındı.

Alma'nın naaşı, Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Alma'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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