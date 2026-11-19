Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Futbol Grup Eleme Müsabakaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde başladı.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin stadyumunda gerçekleştirilen müsabakaların açılış töreni 16 Kasım'da düzenlendi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı, akademik ve idari personel ile üniversitelerin sporcuları katıldı.

Açılışta konuşan Taşan, müsabakaların "Spor Dostu Kampüs" ödülüne sahip üniversitelerinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Üniversitelerin gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen yaşam alanları olduğunu ifade eden Taşan, sporu kampüs kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

Farklı üniversitelerden gelen sporcuların aynı sahada buluşmasının dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendireceğini vurgulayan Taşan, tüm takımlara başarı diledi.

Grup eleme müsabakalarında NKÜ'nün yanı sıra Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi takımları mücadele ediyor.

Beşli lig usulüyle oynanan organizasyonun ilk gününde Gebze Teknik Üniversitesi-Düzce Üniversitesi ile NKÜ-Manisa Celal Bayar Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Kaynak: AA