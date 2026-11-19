Ailesinin talebi üzerine Rize'den Kocaeli'ye nakledilen şehidin naaşı defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'den Kocaeli'ye nakledilen şehit jandarma er Aziz Öztürk'ün naaşı, Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Rize'den Kocaeli'ye nakledilen şehit jandarma er Aziz Öztürk'ün naaşı, Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin naaşı Gebze Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesinden cenaze nakil aracıyla şehitliğe getirildi.
Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz burada şehidin yakınlarıyla görüştü.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.
İstanbul Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yaparken rahatsızlanan Aziz Öztürk, 23 Aralık 2011'de hayatını kaybetmiş, cenazesi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Sırtlar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmişti. Şehit Öztürk'ün cenazesi, ailesinin talebi üzerine Gebze'ye gönderilmişti.