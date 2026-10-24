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Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi

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Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 25-19, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yendi. Mavi-beyazlı ekip ligde ikinci galibiyetini alırken Sungurlu Belediyespor ikinci yenilgisini yaşadı ve galibiyetle tanışamadı.

Salon: Gebze

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanoviç)

Sungurlu Belediyespor: Uriarte, Oğulcan Yatgın, Espeland, Ahmet Kaan Karaçil, Kemal Kayhan, Ensing (Serkan Koçak, Ümit Demir, Eren Kanlı, Gökhan Çatal, Balabanov)

Setler: 25-19, 25-19, 25-12

Süre: 88 dakika (28, 34, 26)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Gebze Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alırken Sungurlu Belediyespor, ikinci yenilgisini yaşayarak galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: AA
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