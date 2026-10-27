Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi

Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi. Setler 17-25, 18-25 ve 22-25 sonuçlanırken oynanan karşılaşma 80 dakika sürdü.
Salon: Sultanbeyli Belediye
Hakemler: Selçuk Görmen, Mehmet Gül
Sultanbeyli Belediyespor: Çağatay Durmaz, Corre, Grozdanov, Emin Gök, Dirlic, Abdullah Çam (Caner Ergül, Yunus Emre Erşahin, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Yılmaz Üner, Mustafa Çervatoğlu, Burhan Zorluer)
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Hasan Sıkar, Osmanovic, Kaan Atmaca)
Setler: 17-25, 18-25, 22-25
Süre: 80 dakika (24, 25, 31)
Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.