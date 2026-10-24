Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Dilovası ve Gebze'de jandarma aramalarında 920 bin liralık kaçak ürün bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Dilovası ve Gebze'de jandarma aramalarında 920 bin liralık kaçak ürün bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde 21 Ekim'de iki ayrı araçta yapılan jandarma aramalarında toplam 920 bin liralık 930 paket kaçak sigara ve bin 900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde jandarma ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri toplam 920 bin lira olan 930 paket kaçak sigara ve bin 900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 21 Ekim tarihinde Dilovası ilçesinde bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 930 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Aynı tarihte Gebze ilçesinde bir araçta gerçekleştirilen aramada ise piyasa değeri yaklaşık 620 bin lira olan bin 900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü bulundu. Bu olayda da 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı

SPK'nın önemli isimlerindendi! Fon skandalı ona da sıçradı
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı
Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı restorandan sedyeyle böyle çıkarıldı
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı