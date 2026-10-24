Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de gece nöbetindeki 27 yaşındaki astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de görevli 27 yaşındaki astsubay, gece nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ailesine ulaştı; astsubay için yarın askeri tören düzenlenecek.

Balıkesir'de bir astsubay gece nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kocaeli'de yaşayan ailesine ulaştı.

Balıkesir'de görevli Astsubay Oğuzcan Alma (27), gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 27 yaşındaki astsubay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı olan Alma'nın vefat haberi, Kocaeli'nin Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

Oğuzcan Alma için yarın öğle namazı öncesinde askeri tören düzenlenecek. Alma'nın cenazesi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı

Açılan bayrak ve atılan slogan, İstanbul Barosu seçimini karıştırdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da cadde ortasında kavga! Kadınlar birbirini yerde sürükledi

Kadınlar birbirine girdi! Yerde sürükledikleri anlar kamerada
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Bıçakla darp ettiği anlar tepki çekmişti! Şanlıurfaspor'un eski yöneticisi bu kez sopalarla dövüldü

Bıçakla darp ettiği anlar olay olmuştu! Bu kez kendisi dövüldü
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü! Yaralılar var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz