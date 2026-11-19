TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 1 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının önemine dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 yeni il kurulması önerisini aktaran Çiler, "100 il 1000 ilçe projesinde Gebze il olmayı hak eden en önemli ilçedir. Bu doğrultuda Gebze il olmalıdır. Kartaca komutanının dediği gibi ya bir yol bulacağız ya da Gebze'nin il olması için yeni bir yol açacağız." dedi.

Kocaeli'nin ekonomik büyüklüğüne işaret eden Çiler, bu büyüklüğe rağmen kentin bazı sorunlarının bulunduğunu, bunların çözülmediğini anlattı.

Kaynak: AA