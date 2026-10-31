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Kocaeli'de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Berlin'de gümüş madalya kazandı

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Kocaeli'de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Berlin'de gümüş madalya kazandı
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Kocaeli'de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Berlin'de düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali'nde gümüş madalya kazandı. Şen, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek ailesine, öğretmenlerine ve Gebze'ye büyük sevinç yaşattı.

Kocaeli'de 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya'da düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Gebze, uluslararası matematik olimpiyatlarında elde edilen başarıyla gururlandı. 8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali'nde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden genç öğrenci, matematik alanındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı organizasyonda gümüş madalyaya uzanan Şen, elde ettiği dereceyle ailesine, öğretmenlerine ve Gebze'ye büyük sevinç yaşattı. Genç yaşına rağmen uluslararası organizasyonda önemli derece elde eden Ağah Emirhan Şen, Gebze'nin gururu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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