Kocaeli Gebze'de aynı kebapçıya ikinci silahlı saldırı düzenlendi, ocakta 2 yaralı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kebapçıya ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler kaçarken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kebapçıda meydana geldi. Kebapçının önüne gelen kişiler, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Aynı iş yerine ocak ayında da silahlı saldırı düzenlediği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı