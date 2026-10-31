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Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-1 yenip Efeler Ligi liderliğini sürdürdü

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Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik'i 3-1 yenip Efeler Ligi liderliğini sürdürdü
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla ligde dördüncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Salon: Gebze

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Gebze Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Semih Çelik, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Furkan Aydın, Osmanovic, Hasan Sıkar, Kaan Atmaca, Bahov)

İstanbul Gençlik : Mejias, Kooy, Bertuğ Öndeş, Padar, Yasin Aydın, Mustafa Cengiz (Burak Mert, Burak Güngör, Caner Çiçekoğlu, Cemal Özgür)

Setler: 25-21, 25-19, 17-25, 25-23

Süre: 110 dakika (27, 30, 28, 25)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde dördüncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
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