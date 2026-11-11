Gebze'de tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Gebze'de tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
Kaynak: AA