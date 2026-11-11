Gebze'de tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA