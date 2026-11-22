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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıyafet meselesi yüzünden tartıştığı babasını çakıyla boğazından yaralayan 17 yaşındaki kız tutuklandı. Ağır yaralanan babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ş. (41) idaresindeki otomobilde sürücü ile arka koltukta oturan kızı B.Ş. (17) arasında kıyafet meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., çantasından çıkardığı çakıyla arka koltuktan uzanarak babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan O.Ş., ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan B.Ş. ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.Ş., öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı