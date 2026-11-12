Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bakım çalışması 15 Kasım'a kadar sürecek

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 8-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul istikametlerinde çalışma programına göre bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çalışmaların 15 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 42-46. kilometrelerinde (Akhisar ilçesinin Balıkesir çıkışı) acil müdahale alanında bugün 12.00-17.00 saatlerinde hava araçlarının iniş-kalkış uygulamaları yapılacak. Bu nedenle yolun 18-47. kilometreleri araç trafiğine kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Gelenbe-Kırkağaç-Akhisar istikametine yönlendirilecek.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde (Sanayi Kavşağı) düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 0-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bilecik-Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA