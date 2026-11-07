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Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi 5. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi

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SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Setleri 25-21, 24-26, 25-23 ve 25-18 kazanan Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 116 dakikada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Orhan Sakın

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Burutay Subaşı)

Gebze Belediyespor: Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttila, Furkan Aydın (Semih Çelik, Osmanovic, Hasan Sıkar, Kaan Atmaca, Yiğit Yıldız)

Setler: 25-21, 24-26, 25-23, 25-18

Süre: 116 dakika (28, 32, 30, 26)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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