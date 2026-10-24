Kadın muhtarlar Kocaeli İzmit'te sıfır atık ve iklim değişikliği seminerinde buluştu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde kadın muhtarlara yönelik iklim değişikliği ve sıfır atık semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'teki Muhtarhane binasında gerçekleştirilen programa, İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürü Tuğba Yılmaz, çevre mühendisi Banu Saygın Çeliker, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve kadın muhtarlar katıldı.

Seminerde, Türkiye'de ve dünyada yürütülen sıfır atık çalışmalarına ilişkin örnekler paylaşılırken, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve mahallelerdeki sıfır atık toplama noktalarının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, kadın muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları çevre sorunları ve sıfır atık uygulamalarına ilişkin talepleri dinlenildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların doğru şekilde toplanması ve vatandaşlarda çevre bilincinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmit, Kartepe, Körfez, Başiskele, Derince ve Gölcük ilçelerinden kadın muhtarların katıldığı seminerlerin ikinci etabı gelecek hafta Gebze bölgesinde yapılacak.

Kaynak: AA