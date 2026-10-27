Gebze'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa tutuklandı

Gebze'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TUTUKLANDIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı