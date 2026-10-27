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Gebze'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa tutuklandı

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Gebze'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa tutuklandı
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TUTUKLANDIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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