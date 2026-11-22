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Seda Bakan, 41 yaşında bir oyuncu. Çoğu izleyici onu Behzat Ç.'deki Eda Akkaya ya da Kardeş Payı'nın Feyyza'sı olarak hatırlıyor; son yıllarda Arif V 216 ve Gelin Takımı gibi komedi filmlerinde de oynadı.

Adı 22 Kasım 2026'da, eşi Ali Erel ve iki kızıyla İstanbul Sarıyer'de yeni bir eve taşındığı haberiyle yeniden arandı.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985'te Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan bir sinema ve dizi oyuncusu. 2016'da Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyeliği de yaptı.

Kamera önüne oyuncu olarak değil sunucu olarak çıktı: 2006'da Number One TV'de Weekend ve Avea On Air programlarını sundu.

SEDA BAKAN NASIL ÜNLÜ OLDU?

Seda Bakan, Star TV'de 2010-2013 arasında yayımlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde Eda Akkaya'yı oynayarak ünlendi. İlk başrolü bundan üç yıl önce, 2007'de Kanal D'nin Sana Mecburum dizisindeki Leyla'ydı.

Behzat Ç.'nin ardından iki sinema filminde de Eda'yı canlandırdı: 2011'deki Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm ve 2013'teki Behzat Ç. Ankara Yanıyor. 2014-2015'te Kardeş Payı'nda Feyyza Özdemir rolüyle komediye geçti; Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde olduğu dizi, onu geniş bir izleyici kitlesine tanıttı.

SEDA BAKAN ASLEN NERELİ?

Seda Bakan Gebze doğumlu ama ailesi Balkan göçmeni. Baba tarafı Saraybosna'dan gelen Boşnaklar, anne tarafı ise Selanik göçmeni.

SEDA BAKAN NE MEZUNU?

Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezi'nde aldı.

SEDA BAKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Seda Bakan'ın ilk dizileri Sana Mecburum (2007), Pars: Narkoterör ve Adanalı oldu. Makber'de Güneş, Şen Yuva'da Oya rolündeydi; Geniş Aile'ye de konuk oldu.

Behzat Ç. ve Kardeş Payı'ndan sonra FOX'un Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Leyla Aydın'ı oynadı. 2020'de Mucize Doktor'da Ferda'ya hayat verdi, 2022'de Netflix'in Zeytin Ağacı dizisinde Leyla'yı canlandırdı. 2024'te Exxen'de yayımlanan Esas Oğlan'da Selma, 2025-2026'da Show TV'nin Rüya Gibi dizisinde Aydan rolündeydi.

SEDA BAKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Seda Bakan, sinemaya 2009'da Murat Aslan'ın yönettiği Umut filmindeki Meryem rolüyle başladı. Behzat Ç. filmlerinin ardından Zaman Makinesi 1973 (2014) ve Kara Bela (2015) geldi.

Kıvanç Baruönü'nün 2018'de vizyona giren Arif V 216 filminde Pembe Şeker'i oynadı. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2'sinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Doğa Can Anafarta'nın yönettiği Gelin Takımı'nda (2024) ve devam filmi Gelin Takımı 2'de (2025) Ayça rolündeydi.

SEDA BAKAN'IN EŞİ KİM?

Seda Bakan'ın eşi müzisyen Ali Erel. Çift 2014'te evlendi ve iki kızları var.