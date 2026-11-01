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Kocaeli Gebze'de D-100'de bariyere çarpan otomobilin 30 yaşındaki sürücüsü öldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde bariyere çarpan otomobilin 30 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Anıl D. (30) idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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