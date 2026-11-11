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Kocaeli'de organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer şüphelilere adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kocaeli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 16 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı olduğu ve yurt dışında bulunduğu değerlendirilen M.K'nin emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden örgüt yöneticisi ve üyelerinin, il genelinde çok sayıda iş yeri kurşunlama ve tehdit olayına karıştıkları belirlenmişti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayrıca 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 13 zanlının ceza infaz kurumunda, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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