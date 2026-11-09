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Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

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Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu Haber Videosunu İzle
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu
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Bursa’da, Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, İstanbul yönü yerine İzmir yönüne girince otoyolda geri geri gitmeye başladı. “Canımızı tehlikeye atıyorsun” diyerek tepki gösteren yolculara şoförün “İnsanız ya, kaçırdık işte” diye karşılık verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Manisa’da geri manevra yapan otobüse tırın çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayı yeniden gündeme getirdi.

Bursa çevreyolunda bir yolcu otobüsü şoförünün yanlış yöne girdikten sonra otoyolda geri manevra yapması, yolcuların tepkisine neden oldu. Şoför ile yolcular arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

İSTANBUL YERİNE İZMİR YÖNÜNE GİRDİ

Bursa çevreyolunda saat 06.00 sıralarında, Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün, edinilen bilgiye göre İstanbul çıkışından çıkması gerekirken dalgınlık sonucu İzmir istikametine yöneldiği öğrenildi. Yanlış yöne girdiğini fark eden şoför, otoyolda geri geri gitmeye başladı.

“CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORSUN”

Otobüste bulunan yolcular, manevraya tepki göstererek şoförü uyardı. “Canımızı tehlikeye atıyorsun” diyen yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı.

Uyarılara rağmen geri manevrasını sürdüren şoförün, kendisine tepki gösteren yolculara “İnsanız ya, kaçırdık işte” diyerek karşılık verdiği ve yolcuları ikna etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MANİSA’DA AYNI MANEVRA 11 CAN ALMIŞTI

Bursa’daki olay, 11 Ekim’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan otobüs kazasını yeniden gündeme getirdi. Bursa’dan Denizli’ye gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü, Akhisar gişelerini kaçırınca geri manevra yapmış, bu sırada arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs ve tır şoförleri tutuklanmıştı.

Manisa’daki kazanın ardından Bursa’da benzer bir manevranın yaşanması, yolcu taşımacılığında can güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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