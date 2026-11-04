Gebze Ticaret Odası seçiminde mavi liste 5 bin 468 oyla 41 komitede öne çıktı

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Gebze Ticaret Odasının 10. Dönem Organ Üye Seçimleri'nde mevcut Başkan Abdurrahman Aslantaş'ın liderliğindeki mavi liste, 5 bin 468 oy alarak 43 meslek komitesinin 41'inde en fazla oyu elde etti.

Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün gerçekleştirilen seçimlerde oda üyeleri oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre mavi liste 5 bin 468, turuncu liste 2 bin 460 oy aldı. Bağımsız liste 175, mor liste ise 5 oyda kaldı.

Toplam 8 bin 108 oyun kullanıldığı seçimlerde mavi liste, 43 meslek komitesinin 41'inde rakiplerini geride bıraktı. Turuncu liste ise 26 ve 41'inci meslek komitelerinde en fazla oyu aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Seçim sürecinde bizlere güvenen ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı