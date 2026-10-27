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Gebze'de kebap dükkanı sahibinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

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Gebze'de kebap dükkanı sahibinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Gebze'de kebap dükkanı sahibinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap dükkanı sahibinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 26 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili adli makamlara sevk edilen Y.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap dükkanı sahibinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 26 Ekim'de Gebze'de meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının şüphelisi Y.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kebap ve lahmacun restoranına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetmişti. Aynı iş yerine geçen ocak ayında düzenlenen silahlı saldırıda ise 2 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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