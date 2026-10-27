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Kocaeli Gebze'de restoran saldırısında iş yeri sahibi öldürülmüştü, zanlı tutuklandı

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Kocaeli Gebze'de restoran saldırısında iş yeri sahibi öldürülmüştü, zanlı tutuklandı
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Kocaeli Gebze'de 26 Ekim'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 53 yaşındaki iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Saldırıya ilişkin çalışmada gözaltına alınan bir şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, restorana düzenlen silahlı saldırıya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Çalışmada, Y.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

26 Ekim'de Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralanmıştı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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