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Kocaeli'nin ilk metrosunda çalışmalar sürüyor

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Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar devam ediyor.

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar devam ediyor.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla hatta yürütülen çalışmaları inceledi.

Sahada gezerek yetkililerden istasyonların yapımı, peyzaj çalışmaları ve otopark planlamasıyla ilgili son durumu öğrenen Bıyık, tamamlanan elektronik hat demir yolu ve devam eden test sürüşlerine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bıyık, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın tarihi bir yatırım olduğunu belirterek, metronun hizmete açılma noktasına geldiğini ancak teknik test sürüşlerinin devam ettiğini kaydetti.

Bıyık, "Önümüzdeki yıl için bize umut ışığı oldu burası. İnşallah şehrimize değer katacak. Bölgemizde kriz olan trafiğin de azalması noktasında ciddi fayda sağlayacağını inandığımız çok büyük ve kıymetli bir proje. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Darıca ve Gebze'mize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltması hedeflenen metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak, günde 330 bin yolcuya hizmet verilecek.

Toplam uzunluğu 30,8 kilometre olan metro hattının Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegrasyonu bulunuyor.

Kaynak: AA
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