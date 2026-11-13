Milhans Gıda nedir, kimin oldu? BİM'in satın aldığı kuruyemiş üreticisi nerede?

Milhans Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 2009'da kurulan bir kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık üreticisi. Şirket artık BİM'in. Rekabet Kurulu'nun 22 Ekim-5 Kasım 2026 dönemine ait karar listesinde yer alan 5 Kasım 2026 tarihli, 26-40/1102-473 sayılı karara göre Milhans Gıda'nın hisselerinin tamamı, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından devralındı. Satın alma bedeli açıklanmadı.

MİLHANS GIDA NEDİR, KİMİN OLDU?

Milhans Gıda, market zincirleri için kuruyemiş ve kuru meyve üreten bir şirket ve 5 Kasım 2026 tarihli Rekabet Kurulu kararından sonra BİM'e geçti. Devir bir fon üzerinden yapıldı: karar listesinde alıcı taraf, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla BİM Birleşik Mağazalar AŞ olarak geçiyor. Şirketin önceki ortaklarının kimler olduğu açıklanmadı.

MİLHANS GIDA NE ÜRETİYOR, OTTO VE LIST KİMİN?

Kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık üretiyor. Ürünlerinin büyük bölümünü market zincirlerinin kendi markaları için hazırlıyor. Otto ve List markaları da şirkete ait, yani onlar da BİM'in oldu. Satın almayı aktaran ekonomi haberlerinde Milhans, tonaj bazında Türkiye'nin ikinci büyük özel markalı kuruyemiş üreticisi olarak anlatıldı.

MİLHANS GIDA NEREDE, FABRİKASI HANGİ İLDE?

Üretim Kocaeli'nin Gebze ilçesinde. Şirketin burada 25 bin metrekarelik bir fabrikası var. Ürünlerini Japonya'dan ABD'ye kadar birçok ülkeye ihraç ediyor.

MİLHANS GIDA KAÇA SATILDI?

Bedel açıklanmadı. BİM de satıcı taraf da işlemin tutarını ve üzerinde anlaşılan ticari şartları paylaşmadı. Rekabet Kurulu'nun yayımlanan karar listesinde yalnızca işlemin tarafları ve hisselerin tamamının devredildiği yazıyor; kararın gerekçeli metni henüz yayımlanmadı.

ÖZEL MARKALI ÜRETİM NE DEMEK?

Özel marka, bir ürünün üreticinin kendi adıyla değil, satıldığı zincirin markasıyla rafa çıkması demek. Üretim fabrikada yapılır, paketin üstünde marketin adı olur. BİM'in satış modelinde bu ürünler ağırlıkta; Milhans da yıllardır bu alanda üretim yapan şirketlerden biri.