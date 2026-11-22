Babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız Kocaeli Gebze'de tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 Kasım'da otomobilde tartıştığı 41 yaşındaki babasını boynundan bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız adliyeye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan baba hastaneye kaldırılırken, genç kız kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, babasını otomobilde bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız tutuklandı.
Mollafenari Mahallesi'nde 18 Kasım'da O.Ş. (41), otomobilde bulunduğu sırada yaşanan tartışmada boynundan bıçakla yaralandı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili B.Ş. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA