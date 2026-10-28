Osmangazi Köprüsü'nde koşu nedeniyle yarın trafik karşı yönden akacak

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) 0-6. kilometrelerinde, Osmangazi Köprüsü'nde yarın düzenlenmesi planlanan "29 Ekim Osman Gazi Cumhuriyet Koşusu" kapsamında, otoyolun İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanacak. Çalışmalara yarın saat 04.00 itibarıyla başlanması ve aynı gün saat 18.00 itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki Çeşme gişelerinde yıkım ve yenilenme çalışmaları nedeniyle Çeşme istikameti Alaçatı-Ovacık kavşakları ile İzmir istikameti Ovacık-Alaçatı kavşakları kısa süreliğine trafiğe kapatıldığından ulaşım, Alaçatı ve Ovacık kavşaklarından D-300 kara yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca Çeşme ve İzmir istikametlerinde yol kapatma uygulamasıyla trafik akışı sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 2 Kasım'dan itibaren Aydın-Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım Aydın istikametinde iki yönlü gerçekleştirilecek.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla 13-16. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü, trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren (YHT) hattının yapımı sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerinde (Kemikli rampası) yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18, Dursunbey-Harmancık yolunun ise 5-6. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kaynak: AA