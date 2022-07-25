Elazığ Haber, Elazığ Son Dakika Haberleri - Haberler

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ELAZIĞ

Elazığ haber, Elazığ son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

Elazığ - 29 Dakika Önce
Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Elazığ - 38 Dakika Önce
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 44'üncü gününde sürüyor

Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 44'üncü gününde sürüyor

Elazığ - 9 Saat Önce
Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı

Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı

Elazığ - 9 Saat Önce
Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece

Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece

Elazığ - 9 Saat Önce
TUNCELİ-YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

TUNCELİ-YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Elazığ - 9 Saat Önce
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Elazığ - Dün 20:39
Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

Elazığ - Dün 20:28
Rasim Özdenören kimdir? Nereli, eserleri nelerdir, kaç yaşında vefat etti? Yedi Güzel Adam Rasim Özdenören'in hayatı ve biyografisi!

Rasim Özdenören kimdir? Nereli, eserleri nelerdir, kaç yaşında vefat etti? Yedi Güzel Adam Rasim Özdenören'in hayatı ve biyografisi!

Elazığ - Dün 18:46

Elazığ

Nüfus595.638 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3131°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:30 		Öğle
12:35 		İkindi
16:27 		Akşam
19:48 		Yatsı
21:22
ValiErkaya Yırık
Bld. BaşkanıŞahin Şerifoğulları - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.elazig.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.elazig.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı11
Yüzölçümü9.383 km2
Rakım1067m
Posta Kodu23000
Alan Kodu424
Plaka Kodu23
Koordinatı38.67431, 39.22321
Elazığ Seçim Sonuçları
Elazığ Gündemindeki Kişiler
Elazığ Haber Dağılımı
Elektrik panosuna giren hırsız, yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı: Hasar 400 bin lira

Elektrik panosuna giren hırsız, yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı: Hasar 400 bin lira

Elazığ - Dün 17:18
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor

Elazığ - Dün 14:48
AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: 'Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter'

AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter"

Elazığ - Dün 14:34
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Elazığ - Dün 14:04
Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece

Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece

Elazığ - Dün 11:50
Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI 11 YARALI

Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI 11 YARALI

Elazığ - Dün 09:24
Elazığ'da tarlada çıkan yangını köylüler söndürdü

Elazığ'da tarlada çıkan yangını köylüler söndürdü

Elazığ - Dün 09:04
Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı

Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı

Elazığ - Dün 08:40
Son dakika haber: Otluk alanda yangın paniği

Son dakika haber: Otluk alanda yangın paniği

Elazığ - Dün 00:08
İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir?

İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir?

Elazığ - 23.07.2022
CHP'ye tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

CHP'ye tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Elazığ - 23.07.2022
HASARLI KAZAYA KARIŞAN MİNİBÜSE, İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS ÇARPTI: 7 YARALI

HASARLI KAZAYA KARIŞAN MİNİBÜSE, İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS ÇARPTI: 7 YARALI

Elazığ - 23.07.2022
Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın

Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın

Elazığ - 23.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2)

Elazığ - 23.07.2022
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yeni zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yeni zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!

Elazığ - 23.07.2022
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda asgari ücrete gerekeni yapacağız

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda asgari ücrete gerekeni yapacağız

Elazığ - 23.07.2022
Elazığ'da bulgur kaynatma sezonu başladı

Elazığ'da bulgur kaynatma sezonu başladı

Elazığ - 23.07.2022
Bakan Yardımcısı Öncü, Elazığ'da incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Öncü, Elazığ'da incelemelerde bulundu

Elazığ - 23.07.2022
Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ - 23.07.2022
Çalınan kedisini bulmak için dedektif gibi iz sürdü, gelen mesajla mutluluktan havalara uçtu

Çalınan kedisini bulmak için dedektif gibi iz sürdü, gelen mesajla mutluluktan havalara uçtu

Elazığ - 23.07.2022
CHP'li Erol, CHP Ekonomi Masası Heyetine 'Emeliyiz. Paramı Bile Artırıyorum.

CHP'li Erol, CHP Ekonomi Masası Heyetine "Emeliyiz. Paramı Bile Artırıyorum.

Elazığ - 23.07.2022
Son dakika gündem: Ölbe vadisi ve Deve mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Son dakika gündem: Ölbe vadisi ve Deve mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Elazığ - 23.07.2022
Yağışlar arpa ve buğdayda üretimi artırdı

Yağışlar arpa ve buğdayda üretimi artırdı

Elazığ - 23.07.2022
KASTAMONU - Çay yatağının genişletilmesi Bozkurt'u felaketten korudu

KASTAMONU - Çay yatağının genişletilmesi Bozkurt'u felaketten korudu

Elazığ - 23.07.2022
CHP'li Öztrak 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

CHP'li Öztrak 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

Elazığ - 23.07.2022
Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Elazığ - 22.07.2022
CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

CHP'li Öztrak: 'Hanım kızımız' ifadesine takmışlar

Elazığ - 22.07.2022
Son dakika haber | Kurumuş otluk alanda korkutan yangın

Son dakika haber | Kurumuş otluk alanda korkutan yangın

Elazığ - 22.07.2022
Son dakika haberleri | Elazığ'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Elazığ'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ - 22.07.2022
Furkan Yiğit yuvaya döndü

Furkan Yiğit yuvaya döndü

Elazığ - 22.07.2022
Elazığ haberleri: Elazığ'da 160 kentsel dönüşüm konutu için kura çekildi

Elazığ haberleri: Elazığ'da 160 kentsel dönüşüm konutu için kura çekildi

Elazığ - 22.07.2022
Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi

Elazığ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Elazığ - 22.07.2022
Elazığ haberi! Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde şampiyonlar belli oldu

Elazığ haberi! Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde şampiyonlar belli oldu

Elazığ - 22.07.2022
Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli? Jülide Ateş hayatı ve biyografisi!

Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli? Jülide Ateş hayatı ve biyografisi!

Elazığ - 22.07.2022
Erzurum haberleri: Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa giden yolu açıldı

Erzurum haberleri: Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa giden yolu açıldı

Elazığ - 22.07.2022
Elazığ haberi: GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

Elazığ haberi: GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

Elazığ - 22.07.2022
CHP'ye tepki gösteren Mevlüde Teyze: 'Herkes alıyor, yiyor hiç aç kalan yok dedim'

CHP'ye tepki gösteren Mevlüde Teyze: "Herkes alıyor, yiyor hiç aç kalan yok dedim"

Elazığ - 22.07.2022
Gelin ve görümce sırt sırta verdi, ektikleri lavanta bahçesinden ilk hasat alındı

Gelin ve görümce sırt sırta verdi, ektikleri lavanta bahçesinden ilk hasat alındı

Elazığ - 22.07.2022
Son dakika haber! Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Son dakika haber! Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Elazığ - 22.07.2022
22 Temmuz 2022 Elazığ hava durumu nasıl? Meteoroloji Elazığ bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

22 Temmuz 2022 Elazığ hava durumu nasıl? Meteoroloji Elazığ bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Elazığ - 22.07.2022
Son Dakika | Elazığ'daki kazada 8 kişi yaralandı

Son Dakika | Elazığ'daki kazada 8 kişi yaralandı

Elazığ - 21.07.2022
Son dakika haber! Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ - 21.07.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gençlerle buluştu

Elazığ - 21.07.2022
Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Elazığ'da 2. Operasyon Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Elazığ - 21.07.2022
Elazığ haberi... Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi

Elazığ haberi... Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi

Elazığ - 22.07.2022
Elazığ... Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Anketi: Firmaların Yüzde 51'i İşçi Çıkardı, Yüzde 79'unun Geliri Azaldı, Yüzde 68'inin Siparişi Azaldı

Elazığ... Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Anketi: Firmaların Yüzde 51'i İşçi Çıkardı, Yüzde 79'unun Geliri Azaldı, Yüzde 68'inin Siparişi Azaldı

Elazığ - 21.07.2022
Emre Eser, Elazığ Karakoçan FK'da

Emre Eser, Elazığ Karakoçan FK'da

Elazığ - 21.07.2022
Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor

Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor

Elazığ - 21.07.2022
Gürsel Erol: 'Chp Grup Toplantısı 20 Eylül'de Elazığ'da Yapılacak'

Gürsel Erol: "Chp Grup Toplantısı 20 Eylül'de Elazığ'da Yapılacak"

Elazığ - 21.07.2022
Son dakika! Elazığ'da silahlı kavgada parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu: 5 yaralı

Son dakika! Elazığ'da silahlı kavgada parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu: 5 yaralı

Elazığ - 21.07.2022
CHP Ekonomi Masası Heyetinin, Elazığ'da Dinlediği Taksici: 'Taksiye Binecek Gücüm Yok Benim'

CHP Ekonomi Masası Heyetinin, Elazığ'da Dinlediği Taksici: "Taksiye Binecek Gücüm Yok Benim"

Elazığ - 20.07.2022
Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı

Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı

Elazığ - 20.07.2022
Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu

Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu

Elazığ - 20.07.2022
Öztrak: 'Bütçe Tercih Meselesidir.

Öztrak: "Bütçe Tercih Meselesidir.

Elazığ - 20.07.2022
CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ Planını Açıkladı: 'Kalkınmada Öncelikli Pilot İl Olacak'

CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ Planını Açıkladı: "Kalkınmada Öncelikli Pilot İl Olacak"

Elazığ - 20.07.2022
Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı

Elazığ - 20.07.2022
Son dakika haberi... Elazığ 2. El Oto Galericiler Site Başkanı Yılmaz: 'Yeterli Araç Üretimi Yapılmadıktan Sonra Ötv İndirimi Yapsanız Ne Olacak?'

Son dakika haberi... Elazığ 2. El Oto Galericiler Site Başkanı Yılmaz: "Yeterli Araç Üretimi Yapılmadıktan Sonra Ötv İndirimi Yapsanız Ne Olacak?"

Elazığ - 20.07.2022
Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ - 20.07.2022
İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, 'Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var'

İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, "Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var"

Elazığ - 20.07.2022
Elazığ'daki bahçede görüntülenen etçil dev çekirge görenleri hayret içinde bıraktı

Elazığ'daki bahçede görüntülenen etçil dev çekirge görenleri hayret içinde bıraktı

Elazığ - 20.07.2022
Son dakika haberi: Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ - 20.07.2022
Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı

Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı

Elazığ - 20.07.2022
Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı

Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı

Elazığ - 20.07.2022
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Elazığ - 19.07.2022
Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor

Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor

Elazığ - 19.07.2022
Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Elazığ - 19.07.2022
Elazığ takımları katılım bedellerini ödedi

Elazığ takımları katılım bedellerini ödedi

Elazığ - 19.07.2022
Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler

Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler

Elazığ - 19.07.2022
Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü

Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü

Elazığ - 19.07.2022
Yön bulduran 'Obo' geleneğinin yaşatılması için yarışma düzenlendi

Yön bulduran 'Obo' geleneğinin yaşatılması için yarışma düzenlendi

Elazığ - 18.07.2022
Harun Koç, Elazığ Karakoçan FK'da

Harun Koç, Elazığ Karakoçan FK'da

Elazığ - 18.07.2022
Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Elazığ - 18.07.2022
Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ - 18.07.2022
Elazığ'da traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Elazığ'da traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Elazığ - 18.07.2022
Son dakika haber: Elazığ'da otomobille çarpışan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Elazığ'da otomobille çarpışan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Elazığ - 17.07.2022
Elazığ'da yaz şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ'da yaz şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ - 17.07.2022
Son dakika haberleri... ELAZIĞ'DA KAYISIDA HASAT ZAMANI ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRETİM 100 BİNDEN 25 BİN TONA DÜŞTÜ

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'DA KAYISIDA HASAT ZAMANI ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRETİM 100 BİNDEN 25 BİN TONA DÜŞTÜ

Elazığ - 17.07.2022
Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ - 17.07.2022
Elazığ Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor

Elazığ Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor

Elazığ - 17.07.2022
Hava sıcaklığı ile beraber 'meyan şerbetine' ilgi arttı

Hava sıcaklığı ile beraber 'meyan şerbetine' ilgi arttı

Elazığ - 17.07.2022
Son dakika haberleri! Bütün zamanını Osmanlı saray sultan tavuklarına adadı, 20'ye yakın renk oluşturdu

Son dakika haberleri! Bütün zamanını Osmanlı saray sultan tavuklarına adadı, 20'ye yakın renk oluşturdu

Elazığ - 17.07.2022
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ - 16.07.2022
Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ - 16.07.2022
Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Elazığ - 16.07.2022
Son dakika haberleri | Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı

Son dakika haberleri | Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı

Elazığ - 16.07.2022
Elazığ'da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte böyle görüntülendi

Elazığ'da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte böyle görüntülendi

Elazığ - 16.07.2022
Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

Elazığ - 15.07.2022
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı

Elazığ - 15.07.2022
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 111 şüpheli yakalandı

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 111 şüpheli yakalandı

Elazığ - 15.07.2022
Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı

Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı

Elazığ - 15.07.2022
Elazığ Lise Taban Puanları 2022: Elazığ Lise Kontenjanları! Elazığ lise yüzdelik dilimleri! Elazığ'daki liseler ve puanları!

Elazığ Lise Taban Puanları 2022: Elazığ Lise Kontenjanları! Elazığ lise yüzdelik dilimleri! Elazığ'daki liseler ve puanları!

Elazığ - 04.07.2022
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alıyor Elazığ. Bölgenin en büyük dördüncü ilidir ve en gelişmiş ilidir. Yüz ölçümü 9.153 kilometre karedir. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan şehir, Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan kervansaraylar üzerindedir. Elazığ’ın ilçeleri; Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Merkez, Palu, Sivrice’dir. Yörenin halkı ise birbirlerine kardeş anlamına gelen ‘gakgoş’ ile hitap ederler. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Elazığ haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Elazığ son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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