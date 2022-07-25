Elazığ Haber, Elazığ Son Dakika Haberleri - Haberler

Elazığ 595.638 (2019 itibarıyla) 595.638 31° 31° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:30 Öğle

12:35 İkindi

16:27 Akşam

19:48 Yatsı

21:22 Vali Erkaya Yırık Bld. Başkanı Şahin Şerifoğulları - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.elazig.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.elazig.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 11 Yüzölçümü 9.383 km2 Rakım 1067m Posta Kodu 23000 Alan Kodu 424 Plaka Kodu 23 Koordinatı 38.67431, 39.22321 Elazığ Seçim Sonuçları

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alıyor Elazığ. Bölgenin en büyük dördüncü ilidir ve en gelişmiş ilidir. Yüz ölçümü 9.153 kilometre karedir. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan şehir, Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan kervansaraylar üzerindedir. Elazığ’ın ilçeleri; Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Merkez, Palu, Sivrice’dir. Yörenin halkı ise birbirlerine kardeş anlamına gelen ‘gakgoş’ ile hitap ederler. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Elazığ haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Elazığ son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.