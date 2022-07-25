Elazığ Haber, Elazığ Son Dakika Haberleri - Haberler

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Elazığ
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|İmsak
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|Öğle
12:35
|İkindi
16:27
|Akşam
19:48
|Yatsı
21:22
|Vali
|Erkaya Yırık
|Bld. Başkanı
|Şahin Şerifoğulları - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.elazig.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.elazig.bel.tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|11
|Yüzölçümü
|9.383 km2
|Rakım
|1067m
|Posta Kodu
|23000
|Alan Kodu
|424
|Plaka Kodu
|23
|Koordinatı
|38.67431, 39.22321
|Elazığ Seçim Sonuçları
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