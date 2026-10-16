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Keban'da lise öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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Keban'da lise öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde tehlike ve riskler, iş kazalarının nedenleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve acil durum önlemleri ele alınarak erken yaşta güvenlik bilinci oluşturulması amaçlandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Fıran Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Dr. Selda Bulut tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

Öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin erken yaşlarda oluşturulması, güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması ve olası tehlikelere karşı farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, tehlike ve risk kavramları, iş kazalarının nedenleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, güvenli davranış alışkanlıkları ve acil durumlarda alınması gereken önlemler ele alındı.

Kaynak: AA
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