Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 6 madalyayla Türkiye finallerine kaldı

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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Bölge Müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Bölge Müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle hem şehre gurur yaşattı hem de Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Müsabakalarda Ömer Yılmaz, Halil İbrahim Küçükkaya ve Eymen Sefa Yeli bölge birincisi olarak altın madalya kazanırken, Ebrar Süzen bölge ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Cihat Arıkan ve Meryem Çelik ise bölge üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Toplam 6 madalya kazanan 6 sporcu, bu sonuçlarla kasım ayının sonunda düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı