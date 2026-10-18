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Elazığ Palu'da düğüne giden 2 kişiye otomobil çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde düğün salonuna yaya giden 2 kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan 2 kişi Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 1 kişi kurtarılamadı, diğer yaralı kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kalekent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonuna yaya giden İ.Ö. ile yeğeni A.Ö'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan amca ve yeğeni ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amca İ.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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