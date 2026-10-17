Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Elazığ Karakoçan'da motosiklet pikaba çarptı, sürücü yaralandı; kaza anı görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde önünde seyreden pikaba çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyreden pikaba çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

Galatasaray'da şok ayrılık! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

Bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

Asansörle uğraşırken 4. kattan düştü! Genç garson kurtarılamadı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı

Ülke yangın yeri! Protestolar çığrından çıktı

Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo taburcu edildi

Ameliyat olan Papa 14. Leo'nun son durumu açıklandı
Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor