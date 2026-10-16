Elazığ Keban Kaymakamı Onur, Dürümlü köyünde sorunları dinledi

Elazığ Keban Kaymakamı Onur, Dürümlü köyünde sorunları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Dürümlü köyünde vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Onur, ilgili kurumların çözüm için hassasiyet gösterdiğini belirterek muhtar Yılmaz Taşer'e ve köy sakinlerine teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Dürümlü köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Onur, Dürümlü köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Onur, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverlikleri için Dürümlü köyü muhtarı Yılmaz Taşer'e ve köy sakinlerine teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA