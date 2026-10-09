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Elazığ'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Elazığ'da tefecilik suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Ekonomik durumu kötü olan kişilere yüksek faizle borç para verdikleri, çek kırdıkları ve verdikleri paralar karşılığında kişilerin mal varlıklarına tedbir koydurarak mağduriyetlerine neden oldukları değerlendirilen 5 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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