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Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı

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Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı
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Elazığ'da bir KYK yurdunda kalan öğrenciler, Galatasaray'ın Barcelona karşısında öne geçtiği golün ardından büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı birlikte takip eden öğrenciler, golle birlikte ayağa kalkarak coşkuyla kutlama yaptı. Yurtta yaşanan sevinç dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı bir yurtta kalan öğrenciler, Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşmayı birlikte takip etti.

Sarı-kırmızılı ekibin rakibi karşısında öne geçtiği golün ardından yurtta büyük bir coşku yaşandı. Öğrenciler, gol sevincini hep birlikte kutladı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öğrencilerin gol sonrası yaşadığı sevinç anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekti.

Yurttaki coşkulu kutlama, futbol heyecanının öğrenciler arasında nasıl yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımutlu kulçabay:

isleri yok , eli boşlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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