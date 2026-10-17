Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Elazığ'da sınıf öğretmeni, Baskil'de 35 dönümlük ceviz bahçesinde hasada başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da sınıf öğretmeni, Baskil'de 35 dönümlük ceviz bahçesinde hasada başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, Baskil Düğüntepe köyünde 35 dönümlük chandler ceviz bahçesinde hasada başladı. Ekim ortasında başlayan hasadın süreceğini belirten Özdemir, makineleri olmadığı için kurutmayı kendisinin yapacağını söyledi.

Elazığ'da sınıf öğretmeni olan Hakan Özdemir, mesai dışındaki zamanlarında Baskil ilçesindeki köyünde 35 dönümlük ceviz bahçesinde hasat çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının özel ağaçlandırma projesinden faydalanarak Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe köyünde 35 dönümlük alanda chandler türü ceviz yetiştiren sınıf öğretmeni Özdemir, bölge iklimine uyum sağlayan ürünleriyle üretime katkı sağlıyor. Ekim ayının ortası itibarıyla başlayan hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Boş zamanlarını tarımsal faaliyetlerle değerlendirdiğini ve projeye nasıl başladıklarını aktaran öğretmen ve üretici Hakan Özdemir, "Tarım alanında faaliyet göstermeye başladık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel ağaçlandırma kapsamında başlatmış olduğu projeye başvuru yaparak ilk etapta 35 dönümlük alanda ceviz dikimi gerçekleştirdik. İklim şartlarını dikkate alıp ceviz tercihinde bulunarak Chandler ceviz bahçesi kurduk. Şu anda ekim ayının ortalarındayız ve hasat dönemimiz başladı. Kısmet olursa ilerleyen günlerde de hasadımız devam edecektir" dedi.

Toplanan ürünlerin soyma ve kurutma işlemlerine değinen Özdemir, "Hasadımızı yapıp cevizleri soyma ve kabuk işleme makinelerinden geçireceğiz. Şu anda bütün makinelerimiz mevcut olmadığı için kurutma işlemini mecburen kendimiz yapacağız ve ardından piyasada yerimizi almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

Arda bu fotoğrafı paylaştı! Mbappe hemen telefona sarıldı
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK'dan yeni kararlar! 37 kişi hakkında suç duyurusu
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu! Ölümü şüpheli görüldü

Otel odasında şüpheli ölüm
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Kayseri'de 'kırmızı altın' gilaburunun hasadı başladı

Kayseri'nin yeni altını bu! 500 TL'den bidon bidon satıyorlar
Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

Cezaevinden böyle ayrıldı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek