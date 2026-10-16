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Ekipler seferber oldu, çilingir yardımıyla içeri girildi: Yaşlı kadının arka balkonda oturduğu görüldü

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Ekipler seferber oldu, çilingir yardımıyla içeri girildi: Yaşlı kadının arka balkonda oturduğu görüldü
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Elazığ’da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Çilingir yardımıyla girilen evde yaşlı kadının arka balkonda oturduğu tespit edildi.

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki G.G.'den komşuları ve ailesi bir süre haber alamadı. İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapı, çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler ve aile yakınları yaşlı kadını arka balkonda otururken buldu.

Yaşanan olay, mahallede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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