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Elazığ'da kurum müdürleri Gazi Huzurevi sakinleriyle kitap okuyup sohbet etti

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Elazığ'da kurum müdürleri Gazi Huzurevi sakinleriyle kitap okuyup sohbet etti
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Elazığ'da 'İyilik Var' gönüllülük platformu çerçevesinde kurum müdürleri Gazi Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleriyle kitap okuyan heyet, büyüklerin anılarını dinleyip tecrübelerini paylaştı.

Elazığ'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "İyilik Var" gönüllülük platformu çerçevesinde huzurevi sakinleriyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" gönüllülük platformu çerçevesinde, Elazığ'daki kurum müdürleri büyüklerle bir araya gelerek gönüllere dokunan bir etkinliğe imza attı. Vali Yardımcısı Armağan Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile kurumların bölge müdürleri ve il müdürleri, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen heyet, büyüklerle birlikte kitap okuyarak kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Kitap okuma etkinliğinin ardından samimi sohbetler gerçekleştirildi. Büyüklerin anılarının dinlendiği, tecrübelerinin paylaşıldığı buluşmada sevgi, saygı ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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