Elazığ Palu'da üreticilere 10 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 10 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi programı sürüyor. Bu çerçevede Palu ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 10 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım sektörünün en stratejik ürünlerinden biri olan kırmızı mercimeğin hem toprak sağlığı hem de ülke ekonomisi için eşsiz fırsatlar sunduğunu aktaran Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, "Mercimek köklerinde bulunan azotun bağlayıcı bakteriler sayesinde toprağın azot ihtiyacını doğal yoldan karşılayarak kimyasal gübre kullanımını azaltıyor. Kurağa ve az su alan bölgelere yüksek adaptasyon göstererek su kaynaklarının verimli kullanılmasına imkan tanıyor. Düşük girdi maliyetleri ve yüksek pazar talebi sayesinde çiftçimizin bütçesine doğrudan ve sürdürülebilir bir kazanç sağlıyor. Tüm üreticilerimizi kırmızı mercimek ekimine yönelmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı