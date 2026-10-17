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Elazığ'da konservatuvar öğrencileri belediye otobüsünde Harput türküleri söyledi

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Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Elazığ'da belediye otobüsünde Harput türküleri seslendirip yolculara sürpriz müzik ziyafeti sundu. Yolcuların alkışladığı anlar sosyal medyada beğeni alırken, Başkan Şahin Şerifoğulları da görüntüleri paylaştı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, şehir içi belediye otobüsünde gerçekleştirdikleri sürpriz müzik etkinliğiyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Konservatuvar öğrencileri ders çıkışı evlerine ya da yurtlarına gitmek için Elazığ Belediyesi bünyesinde hizmet veren Abdullahpaşa hattındaki otobüse bindi.

Aracın hareket etmesinin ardından yolculuk sırasında enstrümanlarını çıkaran öğrenciler, bir anda Harput türkülerini seslendirerek yolculara sürpriz müzik ziyafeti sundu.

Sürpriz etkinlikten memnuniyet duyan yolcular, öğrencilerin seslendirdiği ezgilere alkışlarla eşlik etti.

Bu renkli anların cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılması, kullanıcılardan büyük beğeni topladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimizin belediye otobüsümüzde seslendirdiği türküler, yolculuğa ayrı bir güzellik katmış. Şehrimizin ezgileri gençlerimizin sesiyle otobüste bir başka güzel."

Kaynak: AA
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