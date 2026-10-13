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Elazığ'da sağanak 30 noktada su baskınına yol açtı, 189 ihbar geldi

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Elazığ'da sağanak 30 noktada su baskınına yol açtı, 189 ihbar geldi
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Elazığ'da akşam etkili sağanak sonrası 30 noktada su baskını yaşandı. 112'ye 189 çağrı ihbarı gelirken Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde DSİ'ye ait tahliye kanalının taşması sonrası AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından 30 farklı noktada su baskını yaşandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Elazığ'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kentte yaşanan yağıştan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezine 189 çağrı ihbarı gelirken 30 farklı noktada ise su baskını yaşandı. Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde, DSİ'ye ait su tahliye kanalının aşırı yağışlar nedeniyle dolarak taşması sonucu meydana gelen olumsuzluklara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı Elazığ Havalimanında metrekareye 54 kilogram, Yurtbaşı beldesine 28 kilogram, Harput Mahallesine 26 kilogram, Elazığ bölgesine 25 kilogram ve Fırat Üniversite bölgesine 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların il genelinde önümüzdeki bir saat içerisinde etkisini azaltması, ilerleyen saatlerde ise aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve ekiplerimizin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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