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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, idari kısımda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı; Başhekim Yardımcısı Yur, afetlere her an hazır olunması gerektiğini belirtti.

Elazığ'da gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği merkez üssü Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde acil durum planı devreye alındı. Depremin etkisiyle hastanenin idari kısmında elektrik kaynaklı çıkan yangın nedeniyle ilk yardım ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yangına müdahale etti. Yaralılar kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak 2026 yılının tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Yur, "Her yıl düzenli olarak afetlere karşı önlemlerimizi almaktayız. Güncel gelişmeler ışığında yeniliklerimizi kendimiz uygulamalı bir şekilde görmekteyiz. Bugün de mikrobiyoloji laboratuvarımızda deprem sonrası gelişen yangına müdahale planlamasını gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz tatbikat neticesinde hem eksikliklerimizi gördük, hem de gelişmelerimizi takip ediyoruz. Bu şekilde halkımıza ve kurumlarımıza hizmeti en iyi şekilde devam ettirmekteyiz. Deprem kuşağında yaşamaktayız. Her an her türlü afete uygulamalı olarak hazır olmamız gerektiğinin farkındayız. Ondan dolayı da bugün bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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