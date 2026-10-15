Elazığ'da sağanak ve rüzgarda devrilen ağaç Fırat Üniversitesi yakınında araca düştü

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Elazığ'da etkili olan kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve rüzgar, zaman zaman etkisini artırıyor.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Sosyal Merkez yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen yaklaşık 10 metre boyundaki ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine kurum ekipleri tarafından motorlu testere ile dalları kesilen ağaç, iş makinesi yardımıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

Öte yandan FÜ 50. Yıl Parkı'nda başka bir ağacın kökünden devrildiği görüldü.

Kaynak: AA